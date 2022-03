UFC: Neuer GOAT? Anthony Joshua adelt Muhammad Mokaev

K.o.-Maschine AJ vor WM-Kampf: So hart knockte er Klitschko aus

Der 21-Jährige, der den Spitznamen „The Punisher“ trägt, machte mit Cody Durdun kurzen Prozess. Er dominierte seinen Gegner von Beginn an und gewann den Kampf in nur 58 Sekunden - das zweitschnellste Finish durch Aufgabe in der Geschichte des Fliegengewichts.