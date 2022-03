Jonathan Burkardt: Habe A-Nationalmannschaft "noch nicht verdient"

Flick hat Burkardt auf dem Zettel

Bundestrainer Hansi Flick hatte bereits betont, dass er Burkardt auf dem Zettel habe und ihn vor Ort beobachte. Bei den Länderspielen am Samstag in Sinsheim gegen Israel und drei Tage darauf in den Niederlanden setzt er im Angriff aber auf etablierte Kräfte.

Burkardt spielt mit der U21 in der EM-Qualifikation am Freitag in Aachen gegen Lettland und am Dienstag in Israel.