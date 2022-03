Luka Jovic ist bei Real Madrid unzufrieden - wird er im Sommer verkauft?

Der 24 Jahre alte Serbe spielt in den Plänen von Trainer Carlo Ancelotti, der ihn einst auch zu Neapel holen wollte, keine Rolle. Seit er am 12. Februar eine Viertelstunde gegen Villarreal auf dem Platz stand, erhielt er keine Einsatzminuten mehr. Auch die wiederkehrenden Verletzungsprobleme Karim Benzemas haben daran nichts geändert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Dies gefällt dem ehemaligen Fan-Liebling aus Frankfurt überhaupt nicht. Kürzlich tat er seinen Unmut auch auf Instagram kund. Ein gepostetes Foto von Buta Sport , einem serbischen Medienunternehmen, das ihn selbst und die ebenfalls kaum eingesetzten Real-Stars Eden Hazard und Gareth Bale mit einem nachdenklichen Emoji darunter zeigt, versah er mit einem Like.

Generell konnte Jovic bei Real nie an seine Glanz-Zeiten aus Frankfurt anknüpfen. In 49 Einsätzen für die Königlichen in drei enttäuschenden Jahren hat er lediglich drei Treffer markiert. Auch die zwischenzeitliche Leihe zurück zur Eintracht brachte nicht den gewünschten Erfolg. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)