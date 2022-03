DFB-Akademie startet Ausbildung für Leitunsgskräfte

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) startet ab dem kommenden Juni eine Ausbildung für Leiter seiner Leistungszentren. Wie der Verband am Montag mitteilte, seien die "stark gestiegenen spezifischen Anforderungen, die auf die angehenden Führungskräfte auf dieser Schlüsselposition in der Praxis warten", Anlass für das neue Zertifikat.

Das zwölf Monate dauernde Zertifikatsprogramm richtet sich sowohl an neue als auch an bereits aktive Führungskräfte von Leistungszentren. Am DFB-Campus in Frankfurt erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer künftig Einblicke in Themen wie Personalmanagement im Leistungszentrum, Kommunikation und Leadership, Fußballausbildung und Administration.