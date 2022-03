FC Barcelona unter Xavi: Die Wiedergeburt einer Fußball-Großmacht

Xavi macht Barca wieder flott

Spätestens jetzt ist aus diesem Hoffnungsfunken ein Glühen geworden, denn was Xavi in seiner viermonatigen Amtszeit schon vollbracht hat, ist beeindruckend.

Aubameyang und Dembélé zaubern wieder

In dem von Xavi bestellten Feld ist gerade auch der erst im Februar verpflichtete Aubameyang schnell erblüht: In sieben Ligaspielen für Barca hat der frühere BVB-Stürmer nun schon sieben Tore geschossen - drei mehr als zuvor in doppelt so vielen Partien für den FC Arsenal (4/14).