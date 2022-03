WM-Qualifikation: Russland-Krieg gegen Ukraine und Corona sorgen für Termin-Chaos

Am 1. April werden die Gruppen für die WM-Endrunde in Katar ausgelost.

In Europa wird das letzte Ticket erst im Juni vergeben, da die Ukraine wegen des russischen Einmarsches – wenn überhaupt – erst dann das Playoff-Halbfinale in Schottland bestreiten kann. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Playoffs)

Schottland gegen Ukraine im Juni?

Derzeit ist vorgesehen, das Spiel in Glasgow in dem Länderspiel-Fenster anzusetzen, das für die ersten Partien der Nations League vorgesehen ist. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Was von Vorteil sein könnte: Beide Mannschaften sind auch in der Nations League in eine Gruppe gelost worden und sollen da am 7. Juni in Schottland aufeinandertreffen. Man müsste dafür also nicht unbedingt einen zusätzlichen Termin finden.