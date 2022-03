Bundesliga: Wolfsburg, Hertha BSC, Gladbach mit größten Fehlplanungen der Saison - Kolumne

Becherwurf-Skandal: So kam es zum Spielabbruch in Bochum

Okay, in der Bundesliga sortiert sich oben wie unten auch langsam alles so, wie von den meisten erwartet. Bayern vor Dortmund an der Spitze, dahinter Leverkusen und Leipzig. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)