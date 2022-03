La Liga: Vinicius von Real Madrid wird von Barca-Verteidiger Eric Garcia verspottet

Clásico-Gala: "Barcas Niedergang will niemand"

Real Madrid ist am Sonntagabend bei der herben 0:4-Heimpleite gegen den FC Barcelona nichts erspart geblieben.

Zum anderen weil er am Ende des Spiels, als es bereits 0:4 stand, bei einem Vorstoß von Adam Traore abgelaufen und anschließend deswegen von Barcas Verteidiger Eric Garcia verspottet wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Dieser rief ihm nach der Aktion zu: „Hey du! Ballon D‘or für dich in der nächsten Saison. Ballon D‘or!“ (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

„Ich muss dafür viel arbeiten, weiter so spielen und immer in meiner Top-Form sein,“ hatte Vinicius gesagt: „Wenn ich weiter so spiele, kann ich ihn natürlich gewinnen.“