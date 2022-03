Ligue 1: Lionel Messi wird von PSG-Fans ausgepfiffen - Henry verteidigt ihn

Bei einem Liga-Spiel wird Lionel Messi von den eigenen Fans ausgepfiffen. Frankreich-Idol Thierry Henry verteidigt den Argentinier nun vehement und weist die Kritik an dem Superstar zurück. Plant Barcelona zudem eine Rückholaktion?

So etwas hat Lionel Messi noch nie erlebt!

Vom Heilsbringer zum Hassobjekt

Seit dem glanzlosen Ausscheiden aus der Champions League gegen Real Madrid sind die Anhänger alles andere als gut auf den Superstar zu sprechen. Grund dafür sind die bisher wenig überzeugenden Auftritte des Argentiniers im Trikot der Pariser. Zu selten blitzte bisher seine Klasse vergangener Barcelona-Tage in der Liga und der Champions League auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Die nackte Torausbeute spricht nicht unbedingt für den Ballkünstler. Seit Messi Katalonien im Sommer nach unglaublichen 17 Jahren verlassen hat, hat er in der französischen Hauptstadt nur wenige Erfolge gefeiert.

Unter Mauricio Pochettino erzielte er in 18 Einsätzen in der Ligue 1 lediglich zwei Tore. Zu wenig für ein Kaliber wie Messi, zumal er mit der Erwartung verpflichtet wurde, die Pariser endlich zum ersehnten Champions-League-Titel zu führen. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Messi bekommt prominente Unterstürtzung

Thierry Henry sieht das jedoch offenbar anders. Die Arsenal-Legende ging einst mit Messi bei Barcelona auf Torejagd und hat den Ballvirtuosen am Mikrofon bei Amazon Prime FR nun vehement verteidigt. Er könne es nicht glauben, dass der „Größte aller Zeiten“ von den eigenen Anhängern ausgebuht wurde.

„Letzte Woche haben die PSG-Fans Messi ausgebuht. Wie kann man den größten Spieler aller Zeiten ausbuhen? Den Mann, der die meisten Tore in der Ligue 1 vorbereitet hat“, echauffierte sich der Franzose am Sonntag bei der blamablen 0:3-Niederlage gegen den AS Monaco, bei der Messi jedoch aufgrund einer Krankheit pausieren musste. „Heute hat die Mannschaft ohne Messi nichts hinbekommen.“