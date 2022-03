3. Liga: Borussia Dortmund II – Eintracht Braunschweig, 0:1 (0:1)

Jan-Hendrik Marx bediente Maurice Multhaup, der in der 26. Spielminute zum 1:0 einschoss. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Braunschweig. Letztendlich gelang es Borussia Dortmund II im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Eintracht Braunschweig die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.