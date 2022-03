Corona: Nationalspieler Koch mit positivem Schnelltest

Abwehrspieler Robin Koch von Leeds United ist am Montag nach einem positiven Corona-Schnelltest nicht zur Nationalmannschaft gereist.

Abwehrspieler Robin Koch vom englischen Premier-League-Klub Leeds United ist am Montag nach einem positiven Corona-Schnelltest nicht zur Nationalmannschaft gereist. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Abend mit.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Bayern Münchens Joshua Kimmich (Geburtstermin des dritten Kinds) und Angreifer Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel ausfallen. Damit stehen Bundestrainer Hansi Flick zunächst nur 23 Spieler zur Verfügung. ( Alle News zum DFB-Team )

Das erste Länderspiel im WM-Jahr findet am Samstag (20.45 Uhr) in Sinsheim statt, Gegner ist Israel. Drei Tage später kommt es in Amsterdam gegen die Niederlande zum ersten Härtetest.