La Liga: Pierre-Emerick Aubameyang macht beim 4:0 gegen Real Madrid einen Manga-Jubel

Pierre-Emerick Aubameyang sorgt bei Real Madrid für Angst und Schrecken. Der Barca-Stürmer ist an drei Treffern direkt beteiligt - und feiert seinen Doppelpack mit einem ungewöhnlichen Jubel.

Dass Aubameyang bei besonderen Anlässen gerne zu extravagantem Jubel neigt, weiß man in Dortmund noch genau. Die meisten BVB-Fans werden sich noch daran erinnern, wie Aubameyang zusammen mit Marco Reus zum Batman-und-Robin-Jubel ansetzte.

Überhaupt: Wenn Pierre-Emerick Aubameyang im Bernabeu-Stadion spielt, dann dreht der Gabuner in der Regel auf - und bei Real Madrid herrscht Alarmstufe Rot. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Aubameyang immer wieder Real-Schreck

Schon zu BVB-Zeiten war der Stürmer so etwas wie ein Angstgegner für die Königlichen. Im ersten Duell der Saison 2014/15 ging „Auba“ zwar noch leer aus - in den beiden folgenden Duellen schlug er dann aber zu, einmal sogar per Doppelpack.