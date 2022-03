Bayern-Frauen erfüllen sich Kindheitstraum in der Allianz Arena

Die Vorfreude der Fußballerinnen von Bayern München auf die Premiere in der Allianz Arena kennt keine Grenzen.

„Es ist ein Kindheitstraum, der für viele von uns in Erfüllung geht“, sagte Nationalspielerin Linda Dallmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im „Wohnzimmer“ von Robert Lewandowski und Co. am Dienstag (18.45 Uhr) gegen Paris St. Germain.