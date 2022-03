BVB: Marius Wolf über Haaland-Vergleiche: „Manchmal nervt es!“

Marius Wolf hat nicht nur in den letzten Wochen eine Leistungssteigerung hingelegt, er wird auch immer wieder mit Top-Stürmer und Teamkollege Erling Haaland verwechselt.

Fans und Reporter müssen dieser Tage zweimal hinsehen, wenn Erling Haaland und Marius Wolf gemeinsam auflaufen. Der blonde Haarzopf und die große Statur führten beim 1:1 in Köln dazu, dass TV-Kommentator Marco Hagemann die beiden BVB-Spieler verwechselte.

Nach der Dortmunder Führung in der 8. Minute brüllte Hagemann ins DAZN -Mikro: „Haaland! Haaland!“ Erst als die Kamera näher auf Torschütze Wolf schwenkte, korrigierte der Journalist: „Wolf! Pardon, es war Wolf! Das Zöpfchen hat mich kurz verwirrt.“

So wird es einigen Zuschauern am Sonntag ergangen sein. Wolf sagte hinterher auf SPORT1 -Nachfrage über die Haaland-Vergleiche: „Es ist schon lustig, manchmal nervt es aber ein bisschen. Ich kann damit aber leben.“

In den vergangenen Wochen hat Wolf eine regelrechte Leistungsexplosion hingelegt. Dem 26 Jahre alten Flügelspieler gelangen in den letzten fünf Ligaspielen drei Treffer und ein Assist.

Rose überzeugt von Wolf

Trainer Marco Rose dazu: „Marius hat sich reingearbeitet nach seinen vielen Muskelverletzungen. An ihm schätze ich – neben seiner Qualität – seine große Mentalität. Er hat ein ordentliches Tempo, ist torgefährlich, geht in die Tiefe, kann 1-gegen-1 gehen. Er hat es sich verdient, dass er spielt und es bis hierhin gut gemacht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Den Lauf will Wolf, der im Winter noch als Verkaufskandidat galt (Fenerbahce Istanbul war interessiert), möglichst auch nach der Länderspielpause fortsetzen: „Ich mache meine Arbeit, so wie ich es immer gemacht habe. Ich will dem Team helfen, egal wann und wie lange ich auf dem Platz stehe. Ich kriege meine Spielzeit, arbeite hart und versuche dem Team zu helfen - ob eine oder 90 Minuten.“