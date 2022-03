Sprintsieg für Matthews zum Auftakt der Katalonien-Rundfahrt

Nach 171,2 km auf dem Rundkurs am Meer in Sant Feliu de Guixols setzte sich der dreimalige Tour-de-France-Etappensieger vom Team BikeExchange-Jayco vor Sonny Colbrelli (Italien/Bahrain-Victorious) und dem Franzosen Quentin Pacher (Groupama-FDJ) durch.

Für Matthews war es der erste Etappensieg seit August 2020. Als bester Deutscher landete Anton Palzer (Ramsau/Bora-hansgrohe) auf Rang 75. Vorjahressieger Adam Yates (Großbritannien) ist nicht am Start.

Auf dem zweiten Teilstück der 101. Auflage des Etappenrennens, das am Sonntag in Barcelona endet, geht es am Dienstag ins französische Perpignan. Erwartet wird ein hektisches Finale, das von starkem Wind geprägt sein könnte.