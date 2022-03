Mancini will mit Italien "die Weltmeisterschaft gewinnen"

Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini will sich nicht bloß für die WM in Katar qualifizieren, sondern auch den Titel holen.

