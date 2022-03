"Konstant in Notfall-Situation": FC Bayern kehrt zurück

Am 8. März standen die Bayern zuletzt auf dem Feld, danach griff das Virus um sich. Nach Spielausfällen, diversen Freitestungen und dem Ende der Quarantäne ging es am Montag nach Griechenland, eine "Reise ins Ungewisse", wie der Klub mitteilte.

„Kann mich an kein gutes Spiel erinnern“

"Wir sind die ganze Saison konstant in einer Art Notfall-Situation gewesen, die aktuelle Phase macht da keine Ausnahme", so Trinchieri: "Wir gehen jetzt einfach wieder auf das Feld, und zwar dort, wo wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan haben. Ich kann mich an kein gutes Spiel in der Oaka-Halle erinnern."