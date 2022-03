Fünf neue Ausfälle! U21 vor EM-Quali mit massiven Problemen

Gleich fünf weitere Spieler fallen definitiv aus, hinter sechs weiteren stehen Fragezeichen. „Die letzten Tage waren extrem. Fast minütlich kam ein Anruf, das was passiert ist“, sagte Di Salvo am Montag.

Malick Thiaw (Schalke 04) und Reda Khadra (Blackburn Rovers) fallen für die Partien am Freitag in Aachen gegen Lettland (18.15 Uhr) und vier Tage später in Israel (17 Uhr) verletzungsbedingt aus. Erkrankt passen müssen Torhüter Luca Philipp (TSG Hoffenheim), Armel Bella Kotchap und Patrick Osterhage (beide VfL Bochum).