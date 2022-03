Marc Overmars: Schneller Neuanfang nach Skandal-Aus bei Ajax Amsterdam

Marc Overmars wurde am Montag als neuer Sportdirektor bei Royal Antwerpen vorgestellt © Imago

Nur sechs Wochen nach seinem Skandal-Aus als Sportdirektor bei Ajax Amsterdam hat der frühere Weltklasse-Spieler Marc Overmars einen neuen Job: Er wurde am Montag als neuer Sportchef bei Royal Antwerpen vorgestellt, dem Tabellendritten der Jupiler Pro League, Belgiens höchster Spielklasse. ( NEWS: Alle Neuigkeiten aus dem Fußball )

Marc Overmars stolperte bei Ajax Amsterdam über Skandal

Overmars war im Februar bei Ajax zurückgetreten, er hatte laut Vereinsangaben „eine Reihe von unangemessenen Nachrichten über einen längeren Zeitraum an mehrere weibliche Kollegen“ verschickt.

Der Skandal versetzte den Traditionsklub in schwere Unruhe, auch der Verband KNVB ermittelte, auch ein Berufsverbot für Overmars in den Niederlanden war im Gespräch.

Overmars sprach nun von einem „sehr unglücklichen Abgang“, aber auch von seinem Wunsch, „das durchzustehen und weiterzumachen. Das werde ich jetzt tun.“ Ein Verhalten wie in Amsterdam werde „nicht wieder vorkommen“.

Overmars prägte Ajax als Spieler und Manager lange

Der 48 Jahre Overmars war in den Neunzigern Teil der goldenen Ajax-Generation, die unter Louis van Gaal dreimal Meister und 1995 Champions-League-Sieger geworden war, der Flügelstürmer spielte danach auch für den FC Arsenal und den FC Barcelona.

Hinter Royal Antwerpen steckt ein ambitionierter Baulöwe

Mit Royal - in den Achtzigern und Neunzigern auch Klub der deutschen Spieler Hans-Peter Lehnhoff und Ralf Geilenkirchen - peilt er den ersten Meistertitel seit 1957 an und will auch international für Furore sorgen.