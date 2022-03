Skandal-Turner Ivan Kuliak droht ein Jahr Sperre wegen Kriegssymbol Z

Kuliak droht einjährige Sperre

Falls diese so eintritt, wolle man beim russischen Verband dagegen juristisch vorgehen. „Ich habe in meiner gesamten Karriere niemals eine solche Demütigung erlebt“, erklärte Rodionenko und ergänzte: „Ich habe so etwas nicht einmal nach unserem Boykott der Olympischen Spiele 1984 in den USA erfahren.“