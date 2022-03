Formel 1: Pressestimmen zum Bahrain-GP - Italien in Ferrari-Ekstase

Die internationale Presse lässt nach dem doppelten Ausfall beim Saisonauftakt der Formel 1 kein gutes Haar an Red Bull. Auch Mercedes bekommt Fett weg, Ferrari wird gefeiert.

Der spektakuläre Saisonauftakt in Bahrain schreibt zahlreiche Geschichten, auf die sich die internationale Presse gierig stürzt.

Formel 1 in Bahrain: Die Pressestimmen

ENGLAND

Sun: „Singing in Bahrain: Lewis Hamilton erreicht auf wundersame Weise das Podest nach Verstappens Kollaps. Max Verstappen war nach dem Red-Bull-Zusammenbruch stinksauer auf sein Team.“

Guardian: „Die neue Ära der Formel 1 hätte sich keinen besseren Auftakt wünschen können als das Drama, den Triumph und das Desaster des Saisonauftakts in Bahrain.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Daily Mail: „Karma. Fünf Buchstaben, die für Glück oder Unglück stehen und als Ergebnis der eigenen Handlungen angesehen werden. Und so kam es, dass elf Runden vor Ende des ersten Saisonrennens ein Safety-Car die Szene betrat, genau wie bei jenem unvergesslichen Ereignis 98 Nächte zuvor, als Lewis Hamilton der achte Weltmeistertitel verwehrt wurde. Welch eine Ironie.“

Daily Mirror: „Lewis Hamilton streut Salz in Verstappens Wunden. Hamilton erklärte, dass es nach seinem überraschenden dritten Platz beim Großen Preis von Bahrain kein besseres Gefühl gebe.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Rote Euphorie! Ein legendärer Leclerc siegt im Duell mit Verstappen, Sainz vollendet das Meisterwerk. Ferrari startet mit einem Triumph in die Weltmeisterschaft des Neustarts und giert nach Erfolgen.“

Corriere dello Sport: „Ferrari ist der einzige Herrscher der Formel 1. Die Scuderia startet souverän in die neue Saison mit einem Erfolgshunger, der jenem von Mercedes in den vergangenen Jahren ähnelt. Der Triumph des Duos Leclerc/Sainz ist der Sieg eines gesamten Teams, das nach harter Arbeit zum perfekten Resultat gelangt.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Corriere della Sera: „Rote Renaissance! Ferrari hätte nicht großartiger in die neue Saison starten können. Um zu siegen, muss Ferrari perfekt sein, und das Team von Maranello war in Bahrain perfekt.“

La Repubblica: „Roter Wahnsinn! Ferrari feiert in Bahrain einen Sieg, auf den das Team 910 Tage gewartet hatte. Während Ferrari makellos ist, sind es die Gegner durchaus nicht. Forza Ferrari, die Saison hat unter den besten Voraussetzungen begonnen.“

La Stampa: „Willkommen zurück, Ferrari! Während in Maranello die Glocken läuten, explodiert in Sakhir das Feuerwerk. Über jede Prognose und jede Hoffnung, Ferrari hat seine Wettbewerbsfähigkeit bewiesen. Leclerc zeigt, was die Saison für Ferrari noch werden kann. Sainz ist der Co-Protagonist des Rennens, er hat aber das Talent, um zum Star zu werden.“