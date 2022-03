Tennis: Kyrgios kommt nach Halle/Westfalen

Das australische Tennis-Enfant-Terrible Nick Kyrgios (26) kommt erstmals nach Ostwestfalen. Der hochtalentierte, aber oftmals unbeherrschte Doppelsieger von Melbourne hat seine Zusage für das Rasenturnier in Halle (ab 11. Juni) gegeben. Kyrgios bereitet sich in Deutschland auf den Grand-Slam-Höhepunkt in Wimbledon vor. Anfang Juni schlägt er auch in Stuttgart auf.