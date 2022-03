Prozessbeginn: Boris Becker vor Gericht erschienen

Tennisidol Boris Becker ist am Montag in London vor Gericht erschienen.

Tennisidol Boris Becker ist am Montag in London vor Gericht erschienen. Am Southwark Crown Court begann am Vormittag der Prozess gegen den 54-Jährigen. Becker, der in seiner Sportlerkarriere unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere gewann, wird mangelnde Kooperation in seinem Insolvenzverfahren vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen dem Wahl-Londoner bis zu sieben Jahre Haft. Er weist die Vorwürfe zurück.