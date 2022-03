La Liga: Pressestimmen nach Clásico-Debakel für Real Madrid - Barcelona wird gefeiert

Clásico-Gala: "Barcas Niedergang will niemand"

Real Madrid kommt im hemischen Bernabéu gegen einen wie entfesselt aufspielenden FC Barcelona unter die Räder. Mit dem 4:0-Kantersieg unterstreicht Barca mit Coach Xavi seine gute Form und festigt Platz drei in La Liga vor Atlético Madrid. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Spanien

AS: „Barca kehrt zurück, Madrid verschwindet. Xavis Team tanzt die Ancelotti-Truppe aus. Die bizarren Entscheidungen des Italieners führen die weiße Katastrophe herbei. Aubameyang glänzt mit einem Doppelpack.“

Marca: „Barca-Festival im Bernabéu! Barcelona geht in Madrid spazieren. Die Mannschaft von Xavi zeigt gegen schwache Madrilenen eine herausragende Leistung. Real war nicht in der Lage, den Ball zu erobern und fiel im eigenen Stadion voll auf die Nase. Xavi ist der Architekt für den Wiederaufbau.“

Sport: „Eine magische Nacht für Los Cules! Barca entweiht das Bernabéu wie in den besten Zeiten.“

Deutschland

Kicker: „Barca führt Real im Bernabeu vor! Was für eine Klatsche für den Leader in Spanien! Real Madrid verliert den Clásico gegen Erzrivale Barcelona gleich mit 0:4. Und das im eigenen Stadion.“

Eurosport: Angeführt von einem bärenstarken Pedri und dem kaum zu stoppenden Duo Dembélé/Aubameyang spielte Barcelona fast schon wie in besseren (Messi-)Tagen. Real konnte am Ende sogar froh sein, nicht 0:6 oder sogar noch höher verloren zu haben.

England

The Guardian: „Eine Tracht Prügel für Real. Aubameyang führt Barcelona mit zwei Toren zum Sieg. Ein erstaunliches 4:0 beendet Barcas Niederlagen-Serie im Clásico.“

The Sun: „Barcelona schockt Real im Clásico. Pierre-Emerick Aubameyang war on fire.“

Österreich

Laola1.at: „Barcelona demütigt Real Madrid vor eigenem Publikum. Die Katalanen zeigen sich im Clásico im Bernabéu in Trefferlaune.“

Schweiz

Blick: „Aubameyang mit Doppelpack: 4:0 in Madrid! Barca demütigt Real im Clásico. Was für eine Klatsche für den Leader in Spanien!“