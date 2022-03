Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga am 7. Mai in Karlsruhe

Blindenfußball-Bundesliga: Start am 7. Mai 2022 © @DFB-STIFTUNG SEPP HERBERGER/@DFB-STIFTUNG SEPP HERBERGER/@DFB-STIFTUNG SEPP HERBERGER

Die 15. Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet am 7. Mai auf dem Schlossplatz in Karlsruhe.