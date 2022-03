Anzeige

NBA: Jamal Crawford beendet Karriere - Rekordhalter in diversen Kategorien NBA-Rekordmann beendet Karriere

Jamal Crawford (l.) spielte von 2017 bis 2018 für die Minnesota Timberwolves © Imago

Jamal Crawford kehrt der NBA den Rücken. Der ewige Einwechselspieler hält mindestens fünf kuriose Rekorde.

Der Mann der etwas anderen NBA-Rekorde hört auf! Jamal Crawford gab bei Twitter bekannt, dass er seine Basketball-Karriere beendet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Der 42-Jährige spielte von 2000 bis 2019 regelmäßig in der besten Liga der Welt. Am 8. April 2020 absolvierte er für die Brooklyn Nets das letzte NBA-Spiel seiner Laufbahn - sein einziges Match in der gesamten Saison.

Crawford war nie der Star im klassischen Sinn, aber er war jahrelang der vielleicht beste Einwechselspieler der NBA. 2010, 2014 und 2016 wurde er zum Best Sixth Men of the Year gewählt - öfter wurde kein Spieler ausgezeichnet.

Crawford bricht mehrere Altersrekorde

Dazu gelangen ihm mit 55 die meisten Four-Point-Plays (beim erfolgreichen Dreier gefoult und Freiwurf verwandelt) der Ligahistorie.

Der 9. April war in mehrfacher Hinsicht historisch: Crawford erzielte bei der 109:120-Niederlage seiner Phoenix Suns gegen die Dallas Mavericks - wohlgemerkt im letzten Karrierespiel von Dirk Nowitzki - 51 Punkte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Damit setzte der Guard neue Maßstäbe. Mit 39 Jahren und 20 Tagen wurde er zum ältesten Spieler der NBA-Geschichte, der mehr als 50 Punkte schaffte. Gleichzeitig waren seine 51 Zähler die meisten eines Sixth Man überhaupt.

Neun verschiedene Stationen in Crawfords NBA-Laufbahn

Nebenbei warf Crawford für vier unterschiedliche Franchises jeweils mehr als 50 Punkte in einem Spiel. Insgesamt lief der 1,96-Meter-Mann für neun Teams auf. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Nachdem er vom Michigan-College abgegangen war, wurde er im Draft 2000 an achter Stelle von den Cleveland Cavaliers gepickt. Crawford kommt auf 1.327 NBA-Spiele in der regulären Saison sowie 74 in der Postseason.

