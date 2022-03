March Madness: Kult-Coach Mike Krzyzewski feiert Meilenstein mit Duke Blue Devils

Das Team des 75-Jährigen besiegte in der Runde der letzten 32 bei March Madness, dem K.o.-Turnier um die US-amerikanischen College-Basketballmeisterschaft, Michigan State und zog damit ins Sweet 16 ein.

Die an Nummer zwei gesetzten Blue Devils, die die Vorrunde mit einer Bilanz von 30:6 Siegen abgeschlossen hatten, schalteten die Nummer sieben aus.

Mit dem Erfolg erreichte „Coach K“ einen weiteren Meilenstein seiner Karriere. Seit 1981 zieht er bereit die Fäden bei Duke, nun zog er mit dem Team zum 26. Mal in die Runde der letzten 16 ein.

Krzyzewski freut sich über Meilenstein

Darüber hinaus gelang ihm der 1.200. Sieg - mehr als jeder andere Trainer in der Geschichte der ersten Division.

„Wow. Ich meine, Gott sei gesegnet, wie glücklich“, konnte Krzyzewski danach seine Emotionen kaum in Worte fassen: „Ich meine, es ist so gut. Es ist so gut. 1.200 ist toll.“