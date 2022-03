Fritz besiegt Nadal im Finale von Indian Wells

"Dieses Turnier zu gewinnen ist einer dieser verrückten Kindheitsräume, von denen du in Wahrheit denkst, dass sie nie in Erfüllung gehen", sagte Fritz, der zuvor nur das 250er-Turnier 2019 in Eastbourne gewonnen hatte. Vor ihm war John Isner der letzte Amerikaner mit einem Sieg bei einem Masters-Turnier gewesen, 2018 in Miami.