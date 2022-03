Formel 1: Max Verstappen sauer auf Red Bull - Marko spricht von Fehleinschätzung

Verstappen: „Unmöglich zu lenken“

„Es war fast unmöglich zu lenken und gab immer so etwas wie eine Verzögerung, bevor das Auto reagiert hat. Deshalb war auch der Re-Start so schlecht, weil ich früh aufs Gas wollte, der Lenkwinkel sich aber nicht geöffnet hat.“

Marko: Darum hat sich Pérez gedreht

Motorsportchef Helmut Marko: „Der Ausfallgrund bei Verstappen und Pérez scheint derselbe zu sein. Bei beiden Autos ist es an der Spritzufuhr gescheitert, deshalb hat sich Pérez auch gedreht, weil er in der Kurve plötzlich keine Power mehr hatte.“

Verstappen flucht in Hamilton-Manier

Vor allem die Taktikabteilung der Bullen nimmt Marko in die Pflicht: „Das war nicht unser Tag, denn auch von der Strategie her war es eine Fehleinschätzung: Max‘ Outlap war langsam ausgelegt, um die Reifen zu schonen. Dabei haben wir den Undercut unterschätzt. Wir dachten, wir sind deutlich hinten, das war aber nicht der Fall. Wäre er normales Tempo gefahren, wäre er vorne gewesen und hätte alles viel leichter regulieren und kontrollieren können. Deshalb ist auch Max‘ Ärger berechtigt.“

Der Weltmeister hatte nach dem zweiten Red-Bull-Boxenstopp am Funk in bester Hamilton-Manier geflucht: „Das ist das zweite Mal, dass ich die Outlap easy angehe und zweimal hätte ich locker vorne sein können. Das mache ich nie wieder!“

Performance des Red Bull ist gut

Was dem Titelverteidiger aber Mut macht: „Die Performance ist an sich da. Aber heute konnten wir das nicht so zeigen. Natürlich ist bei einem Ausfall nicht gleich alles vorbei, trotzdem haben wir jetzt an einem Wochenende schon extrem viele Punkte verloren.“