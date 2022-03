MLS: So viel Bundesliga steckt dank Lutz Pfannenstiel in St. Louis City SC

St. Louis City SC ist die jüngste Franchise in der nordamerikanischen MLS. Dank dem deutschen Sportdirektor Lutz Pfannenstiel steckt in dem neuen Klub viel Bundesliga.

Der Innenverteidiger wird zunächst beim Übergangsteam St. Louis City SC II in der MLS Next Pro spielen und ab dem Jahr 2023 dann für die in der MLS an den Start gehende erste Mannschaft kicken.