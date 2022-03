Mario Basler über FC Bayern, Lewandowski, Müller, Neuer, Wirtz, Magath - SPORT1-Kolumne

Mario Basler schreibt in seiner SPORT1-Kolumne über die Schwierigkeiten des FC Bayern, mit Robert Lewandowski zu verlängern. Bei den Comeback-Hoffnungen von Florian Wirtz tritt er auf die Bremse.

über den skandalösen Becherwurf von Bochum ist inzwischen genug gesagt. Ich denke, wir sind uns einig: So was gehört nicht auf den Fußballplatz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das Problem allein: In einem Stadion wirst du nicht alles verhindern können. Du musst hoffen, dass sich irgendein Fan bereit erklärt, denjenigen zu fassen, der einen solchen Becher wirft, und ihn der Polizei übergibt.

Aber kommen wir wieder zum richtigen Sport. Felix Magath hat bei seiner Hertha-Premiere gleich einen Sieg gefeiert, und das, ohne überhaupt anwesend zu sein. Ich würde dennoch nicht zu sehr in Euphorie verfallen – noch ist ungewiss, ob das auf Dauer gutgeht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Frage ist, ob die Spieler der Alten Dame so ein hartes Training länger durchstehen. Einige sollen schon Krämpfe gehabt, sich übergeben haben. Das sind alles unverkennbare Merkmale des Magath‘schen Trainings, doch vielleicht ein wenig zu viel.

Ein Armutszeugnis für die Hertha-Profis!

Zugleich halte ich die Leistungssteigerung für ein Armutszeugnis aus Sicht der Herthaner. Es kann doch nicht sein, zunächst so blutleer aufzutreten, und dann - aus heiterem Himmel - gelingt alles!

Warum? Weil es in Stuttgart immer ruhig geblieben ist. Der Vorstand hat zum Trainer gehalten hat, in der Kabine gab es keinen Streit. Die Botschaft war: Wir bleiben zusammen. Das ist bislang geglückt.

Basler: Das Problem des FC Bayern bei Lewandowski

Was noch nicht geglückt ist: die Vertragsverlängerung von Robert Lewandowski beim FC Bayern. Ich nehme an, in den vergangenen 14 Tagen wird es einige Gespräche gegeben haben.