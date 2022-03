Steffen Baumgart foppt Marco Rose nach Köln - BVB

Marco Rose und Steffen Baumgart nach dem 1:1 in Köln © Imago

Steffen Baumgart foppt Marco Rose beim Interview nach dem Remis in Köln. Die beiden Trainer sind dicke Freunde.

BVB-Coach Rose: Wurde Zeit, dass ich Baumgart besuche

Rose erklärte anschließend mit einem Augenzwinkern, wie ihn sein Kumpel zuletzt „stalkte“: „Wir sind sehr gute Freunde, wir telefonieren sehr oft unter der Saison. Baumi ist mir in den letzten Wochen ständig hinterher gereist, er war in Augsburg, bei Union und zuletzt in Mainz. Da wurde es jetzt mal Zeit, dass ich ihn besuche.“