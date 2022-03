Anzeige

Bundesliga: 1. FC Köln – Borussia Dortmund, 1:1 (1:1) Andersson-Treffer rettet das Unentschieden

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der FC und Dortmund mit 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war der 1. FC Köln mitnichten. Köln kam gegen Borussia Dortmund zu einem achtbaren Remis. Der BVB hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Jude Victor William Bellingham bediente Marius Wolf, der in der siebten Spielminute zum 1:0 einschoss. Anthony Modeste fand Sebastian Andersson und eben dieser hatte in der 35. Minute den Ausgleich parat. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Der FC bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Der Gastgeber verbuchte insgesamt zehn Siege, zehn Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Köln, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt Dortmund den zweiten Platz in der Tabelle ein. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 67 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. 18 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Borussia Dortmund momentan auf dem Konto. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den BVB zu besiegen.