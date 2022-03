Bundesliga, BVB: Kurioser Schuh-Wirbel um Bellingham von Borussia Dortmund

Jude Bellingham kommt mit Borussia Dortmund in Köln nicht über ein Remis hinaus. Während des zweiten Durchgangs kommt es zu einer kuriosen Situation rund um sein Schuhwerk.

Jude Bellingham sorgte in Köln einmal mehr für Aufsehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zunächst bereitete er beim 1:1 von Borussia Dortmund beim 1. FC Köln den frühen Führungstreffer von Marius Wolf (8.) mit einem traumhaften Flugball vor. In der Folge schmiss er sich in jeden Zweikampf, diskutierte mit dem Schiedsrichter und seinen Gegenspielern. Und dann folgte eine reichlich kuriose Situation mit Bellingham in der Hauptrolle.