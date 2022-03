Nationalmannschaft Lässt Kevin Trapp Marc-Andre ter Stegen in der Hierarchie hinter sich?

Manch einer sieht in Flick den Auslöser für diese Leistungsexplosion. Er hatte Trapp in der ersten Länderspielpause der Saison nicht mitgenommen und sich stattdessen für Leno entschieden.

Und was machte Trapp? Statt zu schmollen, arbeitete er noch härter. „Ich habe Sachen für mich geändert, die mir geholfen haben“, sagte er zuletzt auf SPORT1 -Nachfrage. Was das ist? Trapp behält es für sich, lüftet sein Geheimnis nicht.

Trapp wird zum Europa-League-Helden

Und auch drei Tage später war Trapp beim 0:0 in Leipzig der Fels in der Brandung .

Greift Trapp nun auch ter Stegen an?

Rüttelt er nun auch an der Torwart-Hierarchie im DFB-Team? Manuel Neuer vom FC Bayern ist natürlich weiterhin die unumstrittene Nummer eins. Doch was ist mit Rang zwei? Marc-André ter Stegen spielt beim FC Barcelona aktuell nicht seine stärkste Saison. Immer wieder tauchen in spanischen Medien Gerüchte darüber auf, dass die Katalanen einen neuen Torhüter suchen. Am Status von Neuer kann ter Stegen derzeit nicht rütteln - und möglicherweise wird er sogar überholt.