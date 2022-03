Volleyball: Allianz MTV Stuttgart gewinnt DVV-Pokal gegen Dresdner SC

Es war eine Machtdemonstration und am Ende auch vom Ergebnis eindeutig: (NEWS: Alles zum Volleyball )

Der Bundesliga-Spitzenreiter bezwang im Endspiel in Wiesbaden den deutschen Meister und sechsmaligen Cupgewinner Dresdner SC mit 3:0 (25:17, 25:15, 25:15) nach einer souveränen Leistung.

„Wir haben verdient gewonnen, Dresden mit unseren Aufschlägen die ganze Zeit sehr unter Druck gesetzt und auch schlau gespielt“, lobte Trainer Tore Aleksandersen bei SPORT1 hinterher, in dessen Team Simone Lee auch zur MVP gekürt wurde.

Volleyball: MTV Stuttgart holt DVV-Pokal

Am Dienstag (19.00 Uhr) steht in Stuttgart das Finalrückspiel im CEV-Cup gegen Eczacibasi Istanbul an, nachdem der MTV das Hinspiel mit 1:3 verloren hatte. (SERVICE: Tabelle Bundesliga Frauen)