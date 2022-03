Frauen-Volleyball: Vierter Pokalsieg für Stuttgart

Die Teams standen sich zum insgesamt dritten Mal in einem Pokalendspiel gegenüber. Dresden hatte in den beiden vorherigen Finalduellen (2016 und 2020) jeweils mit 3:2 knapp die Nase vorn.

Die Stuttgarterinnen, die den Titel nach 2011, 2015 und 2017 zum vierten Mal holten, dürfen damit weiter vom Triple träumen. Am Dienstag (19.00 Uhr) steht in Stuttgart das Finalrückspiel im CEV-Cup gegen Eczacibasi Istanbul an, nachdem der MTV das Hinspiel mit 1:3 verloren hatte. In der Bundesliga ist das Team von Trainer Tore Aleksandersen noch ungeschlagen.