Formel 1: F1-Stimmen zum Bahrain-GP mit Verstappen, Hamilton, Leclerc und Wolff

Doch die Performance, die die Silberpfeile nach der vergangenen Test-Woche in der Formel 1 nun auch beim ersten Rennwochenende in Bahrain zeigte, weckte dann doch eher gemischte Gefühle.

“Gratulation an Charles und Gratulation an Ferrari - Ferrari is back! Wir sind wieder da, wo wir in den vergangenen zwei Jahren hätten sein sollen. Ich hatte heute nicht ganz die Pace, aber ich habe mich reingebissen. Ich hoffe, wir kommen noch stärker zurück. Max hatte Pech. Er ist eigentlich so gefahren, dass er Platz zwei verdient gehabt hätte.“

... über die Mercedes-Probleme: „Wir wissen, wo der Anspruch ist. Es fehlt durchweg an Performance, es fehlt am Chassis, am Motor, an den Boxenstopps - es gibt nicht einen Bereich, in dem wir so performen wie wir sollten.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)