Eredivisie: Fans von Ajax Amsterdam zünden eigenen Banner an

Feuer nach Pyrotechnik in Ajax-Fankurve © Imago

Als die Fans von Ajax Amsterdam vor dem Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam Pyrotechnik zündeten, fingen einige ihrer Banner Feuer. In Sekundenschnelle breitete sich das Feuer aus und es entstand eine dunkelgraue Rauchwolke. (Alle News zu Ajax auf SPORT1)

Am Ende des Spiels durften die Anhänger trotzdem jubeln. In der Schlussviertelstunde drehte ihre Mannschaft noch den 1:2-Rückstand und gewann letztlich dank des Siegtreffers von Flügelspieler Antony mit 3:2.

Im Anschluss an seinen Treffer zog er das Trikot aus, stellte sich oberkörperfrei auf eine Werbebande in Richtung Fankurve und posierte vor den Zuschauern. Antony bekam die Gelbe Karte und wurde in der Nachspielzeit nach einer Schwalbe sogar mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen.