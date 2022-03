Bundesliga: VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen, 0:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der 85. Minute ging Leverkusen in Führung. Leverkusen baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.). Am Ende verbuchte Bayer 04 Leverkusen gegen Wolfsburg die maximale Punkteausbeute.