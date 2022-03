Anzeige

Bundesliga: Paulinho lässt Bayer Leverkusen jubeln und beendet schwarze Mini-Serie Später Doppelpack-Held erlöst Bayer

Paulinho wurde spät zum doppelten Helden für Bayer Leverkusen © Imago

Am 27. Spieltag hat Bayer Leverkusen die Chance, einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation zu machen. Am Ende reicht es gegen den VfL Wolfsburg spät zum Sieg.

Es schien nicht mehr klappen zu wollen bei Bayer 04 Leverkusen!

Das 2:0 beim VfL Wolfsburg am 27. Spieltag beendet eine Mini-Serie von zwei Pleiten in Folge, in der die Werkself auch ohne Torerfolg vom Platz ging. Zuvor verlor man in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln und in der Europa League gegen Atalanta Bergamo mit 0:1. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dazu stand zum ersten Mal seit vier Pflichtspielen wieder die Null in der Abwehr. Zuletzt war das Team von Gerardo Seoane am 24. Spieltag beim 3:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld ohne Gegentreffer geblieben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bereits vor dem Match sprach Seoane bei DAZN die Effizienz vor dem Tor an. „Man darf Fehler machen im Abschluss, aber man muss den klaren Fokus haben, was man machen will“, erklärte er.

Offensiver Wille, aber wenig Konzentration

Vor allem Moussa Diaby hatte er dabei angesprochen, aber auch in Schutz genommen: „Benzema hat mit 21 auch nicht immer 30 Tore geschossen, daher verzeihen wir das unserem Moussa Diaby.“

Bezeichnenderweise war der 22-Jährige in der Anfangsphase auch einer der größten Aktivposten des Bayer-Teams, das gerade zu Beginn viel Druck Richtung Wolfsburger Tor entwickelte. Aber Pavao Pervan, der erneut den wegen Hüftproblemen fehlenden Koen Casteels ersetzte, erledigte seinen Job gut.

Doch auch auf der Gegenseite war in Lukas Hradecky ein konzentrierter Rückhalt am Werk. In der 23. Minute versuchte Maximilian Arnold den Finnen mit einem direkten Freistoß aus gut 25 Meter aus halbrechter Position zu überlisten. Aber Hradecky hatte aufgepasst und lenkte das Leder noch an die Latte.

Diese vergebene Torchance sollte dem Wolfsburger Urgestein noch nachhängen. Nach dem Spiel sprach er bei DAZN die fehlende Chancenverwertung an. Dabei machte er vor allem „individuelle Fehler“ für die Niederlage verantwortlich. „Wir haben es wieder mal hergeschenkt, wie schon in Freiburg vergangene Woche. So stehen wir hier wieder mal mit leeren Händen da und sind sehr enttäuscht.“

Wolfsburg und Leverkusen weiter glücklos

Auch im zweiten Durchgang waren beide Teams bemüht, agierten aber zumeist unglücklich. In der 49. Minute tauchte Lukas Nmecha allein vor dem Bayer-Gehäuse auf, rutschte aber vor dem Schuss weg, weswegen der Ball ungefährlich blieb.

Das sorgte bei dem Stürmer auch nach dem Spiel noch für Ärger. „Wir haben viele Chancen verpasst. Manchmal ist das so. Wenn man seine eigenen Chancen nicht macht, machen die am Ende zwei. Das passiert uns im Moment zu oft.“

In der 56. Minute bekam dann Jonas Wind seine Chance. Einen Pass von Kevin Mbabu in den Sechzehner, nahm der Stürmer schön an, drehte sich und schloss direkt ab - setzte den Ball aber an den Pfosten.

Paulinho wird zum Matchwinner

Ansonsten plätscherte das Spiel über lange Zeit dahin. Knapp 20 Minuten vor Schluss, sorgte Kerem Demirbay mit einem Steilpass auf Sardar Azmoun für einen Geistesblitz. Azmoun drang in den Sechzehner ein und legte den Ball auf Diaby quer. Der kam vor dem leeren Tor aber einen Schritt zu spät und verpasste den Ball.

Als sich alle mehr oder weniger schon mit dem Remis arrangiert zu haben schienen, fasste sich Paulinho in der 86. Minute - der Brasilianer war erst fünf Minuten zuvor eingewechselt worden - aus gut 16 Metern ein Herz und knallte das Leder zum 1:0 ins Netz. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte er per Doppelpack für die Entscheidung.

Ein Fakt, der vor allem bei Hradecky für große Freude sorgte, wie er nach dem Spiel verriet: „Ich freue mich am meisten für Paulinho. Er versucht und läuft, macht die Läufe für die Mannschaft und jetzt ist seine Ketchup-Flasche geplatzt.“ Das Spiel fasste er kurz und prägnant zusammen: „Es war nicht souverän, aber es sind wichtige drei Punkte.“

Seoane sieht Resultat besser als die Leistung

So ähnlich sah es auch Bayer-Coach Seoane: „Wir wissen, dass es heute nicht so gut war, wie es das Resultat widerspiegelt.“

Eine Meinung, der sich VfL-Coach Florian Kohfeldt wohl anschließen würde. Er attestierte seiner Mannschaft ein ordentliches Spiel. „Da sieht man Fortschritte. Aber wir reißen es dann immer wieder ein.“

Damit sammelt Leverkusen wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Wolfsburg bleibt weiter im unteren Tabellendrittel hängen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

