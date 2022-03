Handball: Deutschland mit Last-Second-Sieg gegen Ungarn - Golla Matchwinner

Ein Tor von Kapitän Johannes Golla in letzter Sekunde hat den deutschen Handballern zum Abschluss des Länderspiel-Doppelpacks gegen Ungarn eine gelungene Generalprobe für den Showdown in der WM-Qualifikation beschert.

Handball: Deutschland mit Zittersieg - dank Golla

„Da hat uns Johannes am Ende mit einem Laserstrahl gerettet“, sagte Julius Kühn bei SPORT1 über den Treffer ins leere Tor - kurz nach dem Ausgleich der Ungarn: „Dass wir gewonnen haben, ist das, was zählt. Aber es waren wieder Schwankungen drin. Wir hatten eigentlich alles im Griff gehabt, waren gut rauf. Und am Ende schauen wir uns fragend an: Wir kann das passieren?“