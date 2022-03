Bundesliga: Lothar Matthäus verblüfft mit Aussage über Bayern München und Robert Lewandowski

Seit der Pole 2014 von Borussia Dortmund zum Rekordmeister gewechselt ist, hat der 33-Jährige tiefe Spuren in der Geschichte der Roten hinterlassen. Sieben Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege und natürlich der Gewinn der Champions League 2020 stehen in seiner Titelsammlung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Und mit 339 Toren in 366 Pflichtspielen hat Lewandowski einen nicht zu unterschätzenden Anteil an dieser Münchner Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren. Längst steht er in einer Reihe mit Vereinslegende Gerd Müller, dessen Bundesliga-Rekord von 40 Saisontoren Lewandowski erst in der vergangenen Spielzeit übertroffen hatte.