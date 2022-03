Geiger bleibt im Weltcup-Rennen - Zajc siegt in Oberstdorf

Karl Geiger fliegt in Oberstdorf auf Platz neun © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der frühere Skiflug-Weltmeister Karl Geiger darf weiter auf den ersten deutschen Gewinn des Gesamtweltcups seit sechs Jahren hoffen. Am zweiten Tag des Flieger-Weltcups in seiner Heimat Oberstdorf musste sich der 29-Jährige beim Sieg des Slowenen Timi Zajc zwar mit Platz neun begnügen, sein japanischer Rivale Ryoyu Kobayashi konnte sich mit Rang sechs aber nicht entscheidend absetzen.

Damit geht Weltcup-Spitzenreiter Kobayashi mit 66 Punkten Vorsprung ins Saisonfinale am kommenden Wochenende in Planica, wo noch 200 Zähler zu vergeben sind. Am Samstag hatte Geiger mit Rang neun den Rückstand auf Kobayashi (10.) um drei auf 55 Punkte verkürzt. Als letzter Deutscher hatte Severin Freund 2015/16 die große Kristallkugel geholt.