Hallen-WM: Holloway stellt eigenen Weltrekord über 60 m ein

Der US-Amerikaner Grant Holloway hat bei der Hallen-WM in Belgrad seinen eigenen Hürden-Weltrekord über 60 m eingestellt.

Der 24-Jährige gewann am Sonntag das zweite von drei Halbfinals in 7,29 Sekunden. Dieselbe Zeit war Holloway, der über 110 m Hürden Olympia-Silber und WM-Gold gewonnen hatte, bereits im Februar 2021 in Madrid gelaufen.