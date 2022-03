La Liga: Clásico heute: Real Madrid - FC Barcelona LIVE im TV, Stream & Ticker

Im Prestigeduell bei Real Madrid will der FC Barcelona endlich wieder etwas Zählbares. Doch ein Fakt macht Coach Xavi Mut gegen Kroos und Co..

Und dabei geht es neben dem Ehrgeiz, den Erzrivalen niederzuringen, auch sportlich um viel: Die Königlichen können als Tabellenführer mit 66 Punkten einen großen Schritt in Richtung 35. Meisterschaft machen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Die Katalanen als Rangdritter (51 Zähler mit einem Spiel weniger) peilen die Qualifikation für die Champions League an. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Real: Kroos gewarnt vor Barcas Aufwärtstrend

Toni Kroos sagt im Vorfeld: „Der Clásico wird ein wenig von unserer Form an diesem Tag geprägt sein, denn man kann nicht sagen, dass eine Mannschaft weniger Qualität hat als die andere.“

Wie Trainer Carlo Ancelotti mitteilte, hat sich der 34-Jährige eine Verletzung an der linken Wade zugezogen.

Benzema wird deswegen am Montag auch nicht zur französischen Nationalmannschaft reisen können.

Wer ersetzt bei Madrid verletzten Benzema?

Was Barcelona ebenso Mut macht auf Punkte im Madrider Estadio Santiago Bernabéu: Zuletzt gab es in La Liga vier Siege in Folge, ist das Team um den deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen seit elf Spielen ungeschlagen