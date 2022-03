Anzeige

Formel 1: Ferrari-Doppelsieg in Bahrain! Hamilton profitiert von Verstappen-Drama Ferrari jubelt nach Verstappen-Drama

Ferrari brilliert nach Drama um Verstappen

SPORT1

Was für ein Saisonstart in der Formel 1! Charles Leclerc beendet eine lange Durststrecke für Ferrari. Weltmeister Max Verstappen und Red Bull erleben kurz vor Schluss ein Desaster. Lewis Hamilton staubt im unterlegenen Mercedes ab.

Besser hätte der Auftakt für Ferrari nicht laufen können!

45 Rennen und 910 Tage mussten die Tifosi warten - nun hat Charles Leclerc beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain wieder einen Sieg für die Scuderia einfahren können.

Anzeige

Den letzten Erfolg für Ferrari hatte Sebastian Vettel in Singapur 2019 geholt - es war die zweitlängste Durststrecke in der langen Geschichte des Rennstalls. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Ferrari-Doppelsieg nach Aus von Verstappen

Doch es kam noch besser für Ferrari: Den zweiten Rang schnappte sich Leclerc-Teamkollege Carlos Sainz jr., nachdem Weltmeister Max Verstappen kurz vor Schluss das Rennen aufgeben musste.

Der Red-Bull-Pilot hatte sich zuvor gegen Mitte des Rennens einige Runden lang ein aufregendes Duell mit Leclerc geliefert, ehe er leicht abreißen lassen musste. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

„Genau so startet man eine Saison! Doppelsieg, Baby!“, schrie Leclerc nach der Zieldurchfahrt in den Funk. Für den Monegassen war es der dritte F1-Sieg seiner Karriere.

„Die beiden vergangenen Jahre waren unglaublich schwierig für das Team. Sie haben einen tollen Job gemacht und uns dieses tolle Auto hingestellt“, sagte Leclerc im Ziel.

Hamilton bekommt Podestplatz geschenkt

Den dritten Platz holte sich überraschend Lewis Hamilton, obwohl sein Mercedes über weite Strecken chancenlos war. Bis zum Safety Car hatte der Brite mit großem Rückstand auf die beiden Ferrari und Red Bull auf Rang fünf gelegen.

Doch nach Verstappen erwischte es in der letzten Runde auch noch dessen Teamkollege Sergio Pérez. Der Rekordweltmeister staubte dadurch unverhofft noch einen Podestplatz ab.

Anzeige

Hamiltons neuer Teamkollege George Russell wurde Vierter.

Schumacher und Hülkenberg verpassen WM-Punkte

Mick Schumacher zeigte nach einem unverschuldeten Dreher kurz nach dem Start eine gute Leistung, doch der Reifen-Poker von Haas ging nicht auf.

Nach Kampfansage: Schumacher "muss um Punkte fahren"

So fiel Schumacher nach dem Safety Car mit älteren Reifen noch auf Rang elf zurück und verpasste damit seine ersten WM-Punkte. Dennoch war es das beste Ergebnis in seiner noch jungen F1-Karriere. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Nico Hülkenberg, der in Bahrain den an Corona erkrankten Sebastian Vettel ersetzte, war im unterlegenen Aston Martin chancenlos und kam auf Rang 17 ins Ziel. Bereits gegen Mitte des Rennens war er überrundet worden.

Auch Teamkollege Lance Stroll verpasste als Zwölfter die Punkte, obwohl er durch die Ausfälle kurz vor Schluss noch ein wenig nach vorne gespült worden war.

Formel 1 nächste Woche in Saudi-Arabien

Schon am kommenden Wochenende geht es für die Formel 1 in Saudi-Arabien weiter. Ferrari, seit 2007 ohne Titel in der Fahrer-WM, wird dann den Blitzstart bestätigen wollen, Red Bull brennt auf Revanche.

Als am Sonntag das Flutlicht anging, verteidigte Leclerc seine Position gegen einen Angriff Verstappens und verschwand kurz darauf schon aus dem DRS-Fenster: Der Weltmeister konnte seinen Klappflügel damit nicht nutzen, gut zwei Sekunden lag er zurück.

Anzeige

Dann tat sich eine kleine Lücke zu Sainz auf, und hinter dem zweiten Ferrari positionierte sich kurzzeitig Hamilton - der Engländer hatte am Start einen Platz gut gemacht, verlor ihn nach zehn Runden aber wieder an Perez.

Schumacher war da von seinem zwölften Startplatz bereits zurückgefallen, Esteban Ocon im Alpine hatte ihn am Hinterrad erwischt - der Franzose erhielt dafür nur eine Fünf-Sekunden-Strafe. Schumacher fing den Wagen stark ab, konnte sich in der Folge aber kaum vorarbeiten.

Mega-Duell zwischen Verstappen und Leclerc

Hinter Hamilton hatte sich nun Russell, von neun gestartet, vorgearbeitet. Die beiden Silberpfeilen lagen als dritte Kraft im Feld aber schon mehr als 20 Sekunden hinter der Spitze. Und dort ging es ab Runde 17 spektakulär zu.

Dreimal ging Verstappen an Leclerc vorbei, jeweils am Ende der Start-Ziel-Geraden - und dreimal konterte der Ferrari-Pilot direkt im Anschluss erfolgreich. Die erste Welle war damit abgewehrt, auch nach dem nächsten Boxenstopp kam Verstappen nicht an Leclerc vorbei.

In der Schlussphase sorgte eine Safety-Car-Phase aber dafür, dass fast alle Fahrer neue Reifen aufzogen und das Feld nah zusammenrückte. Ähnlich wie beim Saisonfinale vor drei Monaten - als Verstappen in der letzten Runde an Hamilton vorbei ging - kam es zum Showdown.

Plötzlich verlor Verstappen aber an Antrieb, fluchte, fiel zurück - und wenig später drehte sich Perez von der Strecke.

Alles zur Formel 1 auf SPORT1.de

---

Anzeige