Basketball, BBL: Frankfurt Skyliners stoppen Negativserie nach Trainer-Aus - Bamberg jubelt

Aufatmen am Main: Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners hat seine Negativserie nach der Trennung von Trainer Diego Campo gestoppt. (NEWS: Alles zur BBL)

Die abstiegsgefährdeten Frankfurter gewannen am 26. Spieltag bei den Löwen Braunschweig mit 72:67 (34:32) und feierten den ersten Sieg nach acht Niederlagen in Folge. Erfolgreichster Punktesammler beim Sieger war Will Cherry (16).