Christian Eriksen muss Dänemark-Comeback wegen Corona verschieben

Eriksen über seinen Herzstillstand: "Ich erinnere mich an alles ..."

Nächster Rückschlag für Christian Eriksen: Aus dem anvisierten Comeback in der dänischen Nationalmannschaft wird vorerst nichts. Der Mittelfeldspieler hat Corona.

Christian Eriksen muss sein märchenhaftes Comeback in der dänischen Nationalmannschaft verschieben.

Gut neun Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde im vergangenen Sommer sollte der Mittelfeldspieler vom FC Brentford wieder für seine Heimat spielen - doch Eriksen ist an Corona erkrankt und musste sich in England in Quarantäne begeben.