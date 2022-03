Eishockey, DEL: Münchner Siegesserie reißt im Spitzenspiel

Ausgerechnet im Spitzenspiel bei den Grizzlys Wolfsburg ist die Siegesserie von Verfolger Red Bull München in der DEL gerissen.

Ausgerechnet im Spitzenspiel bei den Grizzlys Wolfsburg ist die Siegesserie von Verfolger Red Bull München in der PENNY DEL gerissen. ( Service: Ergebnisse der PENNY DEL )

Nach sechs Siegen in Folge kassierten die Bayern in Wolfsburg ein 3:4 (0:1, 3:0, 0:1) und rutschen wieder auf den dritten Tabellenplatz ab. Titelverteidiger und Tabellenführer Eisbären Berlin unterlag bei der Düsseldorfer EG mit 2:3 nach Penaltyschießen (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1).

Berlin verspielt Führung

Die Münchner gerieten in Wolfsburg durch ein Tor von Chris DeSousa (10.) in Rückstand, doch Nationalspieler Yannic Seidenberg (32./40.) und Trevor Parks (38.) drehten die Partie zunächst. Im letzten Drittel waren die Gastgeber wieder am Drücker, Tyler Gaudet (56.) schoss das Siegtor für Wolfsburg.